Це трапилося у селі Новомарківка Воронезької області, неподалік кордону з Україною. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Цікаво Як не пожежі, так негода: далекий схід Росії накрив потужний снігопад зі штормовим вітром

Що трапилося і які наслідки цього

Російські ЗМІ кажуть, що у Новомарківці на молочно-м'ясному комплексі прорвало відстійник з рідкими відходами з ферм. Після цього ріки коров'ячих фекалій затопили село.



Відстійник, який прорвало у Воронезькій області / Фото росЗМІ

Щобільше, потоки фекалій впадають у річку Богучарка, яка своєю чергою впадає в Дон. Російський уряд уже знає про цю екологічно-фекальну катастрофу і на місце вже відправили екологів з департаменту екології та природних ресурсів.

Згодом до перевірок підключилися прокуратура та російський слідчий комітет.

Фекальні підтоплення у Новомарківці: дивіться відео

Тим часом у Владивостоці вирує негода

Поки на одному кінці Росії села затоплюють фекалії, на іншому – у Владивостоці – вирує люта негода. Сильні снігопади та ожеледь призвели до перекриття низки автошляхів та багатьох ДТП. Водночас це все підкріплює сильний штормовий вітер.

Працівників установ переводять на дистанційну роботу, школярам скасували уроки у понеділок, оскільки за прогнозами синоптиків, негода вируватиме ще щонайменше добу.