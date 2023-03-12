О непогоде сообщают российские СМИ. 24 Канал. Местные власти просят компании перевести работников на дистанционную работу.

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Снеги покрывают Владивосток

Пока в той части России, которая ближе к Европе постоянно что-то взрывается и горит, дальний восток засыпает снег. Из-за непогоды во Владивосток запретили въезд грузовикам.

Учащиеся младших классов местных школ в понедельник будут оставаться дома. Также и работников просят перевести на дистанционную работу. А вот об учениках старших классов и студентов ни слова. По-видимому, будут пробираться сквозь снега на учебу.

Кроме снегов, дороги сковала гололедица, из-за которой произошло много ДТП. На одном из самых крутых спусков в городе перекрыли движение вообще.

Еще одна проблема – штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду. Он буквально сбивает людей с ног. Синоптики говорят, что такая погода продержится до понедельника вечером. То есть еще сутки.

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