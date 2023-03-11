В этом здании размещаются офисы пропагандистского телеканала "Спас", Российской телевизионной и радиовещательной сети, телестудия "Тач Продакшн", несколько фотостудий, студия записи подкастов и еще более 200 различных организаций. Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы, пишет 24 канал.
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Пожару присвоили второй ранг сложности
Чтобы ликвидировать пожар, к месту чрезвычайной ситуации на северо-востоке Москвы вызвали множество пожарных. Самому же пожару присвоили второй ранг сложности, ведь он распространился на 50 квадратных метров.
В Москве загорелся офис пропагандистского канала: видео
Также на видео из соцсетей видно, как над зданием вздымается густой дым. Местные спасатели рассказали, что огонь вспыхнул в типографии на первом этаже здания на улице Академика Королева, 13. Однако пока неизвестно, что стало причиной пожара.
Над зданием поднялся дым: видео
Из-за возгорания спасатели эвакуировали с многоэтажки посетителей и сотрудников. Однако поскольку огонь вспыхнул на первом этаже, люди, работающие на верхних этажах, не могли выбраться на улицу.
Пожар был ликвидирован
В 16:29 спасатели смогли локализовать, а вскоре, в 16:45, и погасить пожар.
Как сообщают российские СМИ, по предварительным данным, пострадавших не было, а с разных этажей здания спасли 5 человек.
Пожары в России: последние новости
- Это не первый пожар за 11 марта. В Подмосковье на заводе по производству пластика огонь распространился на площадь 5 тысяч квадратных метров. Из-за этого обрушилась и крыша здания.
- Ранее, 6 марта, масштабный пожар вспыхнул в Брянской области. Его площадь достигла 1600 квадратных метров, а охватила он комплекс с гостиницей, баней и магазинами. Чтобы укротить огонь, на место пожара выехали 83 пожарных и 30 единиц техники.
- 5 марта также в столице страны-террористки на коксогазовом заводе вспыхнул еще один пожар. Там сначала местные жители услышали взрыв, а затем увидели столб огня высотой 20 метров. Тогда огонь охватил не менее 200 квадратных метров завода.