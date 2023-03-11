В этом здании размещаются офисы пропагандистского телеканала "Спас", Российской телевизионной и радиовещательной сети, телестудия "Тач Продакшн", несколько фотостудий, студия записи подкастов и еще более 200 различных организаций. Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы, пишет 24 канал.

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Пожару присвоили второй ранг сложности

Чтобы ликвидировать пожар, к месту чрезвычайной ситуации на северо-востоке Москвы вызвали множество пожарных. Самому же пожару присвоили второй ранг сложности, ведь он распространился на 50 квадратных метров.

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Также на видео из соцсетей видно, как над зданием вздымается густой дым. Местные спасатели рассказали, что огонь вспыхнул в типографии на первом этаже здания на улице Академика Королева, 13. Однако пока неизвестно, что стало причиной пожара.

Над зданием поднялся дым: видео

Из-за возгорания спасатели эвакуировали с многоэтажки посетителей и сотрудников. Однако поскольку огонь вспыхнул на первом этаже, люди, работающие на верхних этажах, не могли выбраться на улицу.

Пожар был ликвидирован

В 16:29 спасатели смогли локализовать, а вскоре, в 16:45, и погасить пожар.

Как сообщают российские СМИ, по предварительным данным, пострадавших не было, а с разных этажей здания спасли 5 человек.

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