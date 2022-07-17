В Курской области россии военные начали "выполнять боевые задачи" и сожгли предприятие

В россии снова "хлопки". В этот раз в Курской области пылает предприятие, а вместе с тем местные жители слышат взрывы.

Самое интересное, что за менее чем полчаса до пожара локальные российские телеграм-каналы сообщали о "проведении учений подразделений спецопераций". Если их боевым заданием было сожжение предприятия, то они его выполнили успешно.

Заметьте ВСУ делают "демилитаризацию", – активист о взрывах вблизи Чернобаевки

Что происходит в Курской области

На самом деле неизвестно, есть ли связь между боевыми учениями оккупантов и пожаром на промышленном предприятии, но на фоне сообщений местных пропагандистских каналов этот случай выглядит эффектно. Правда, там уже утверждают, что это никак не связано с ситуацией на границе, однако пожар на предприятии мощный, а ущерб сейчас подсчитывается.



Разница между сообщениями не составляет и 20 минут.

Так же пока неясно, раздающиеся ли взрывы в Курской области связанны именно с учениями, потому что оккупанты предупреждали о выстрелах.

В Курской области раздаются взрывы: смотрите видео

Тем временем у пропаганды истерика из-за судьбы Крымского моста

То, что Крымский мост является одной из главных целей уничтожения – уже давно не секрет. Сейчас это только вопрос времени. Такая перспектива оккупантам очень не нравится.

Например, глава российского комитета по конституционному законодательству и госстроительству андрей клишас решил разразиться угрозами, что нужно якобы "демилитаризировать и денацифицировать всю Украину", потому что якобы наше государство представляет угрозу для российских городов.

Также угрозами разразился и дмитрий медведев, заявивший, что удар по Крымскому мосту и попытка вернуть полуостров якобы станет "судным днем для Украины".

Интересно – реакция Зеленского на очередные вбросы медведева: смотрите видео