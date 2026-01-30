В России готовятся продолжать штурмы на имеющемся уровне, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Россия не готовится к переходу к мирному времени. Вместо этого она готовится продолжать штурмы на текущем уровне.

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении.

Что сказал Зеленский о действиях России?

Глава государства заверил, что Украина передаст партнерам информацию о том, что Россия не собирается идти на перемирие, обходит санкции и сотрудничает с Китаем. Он также добавил, что единственное, что может изменить ситуацию в государстве, – это экономическое давление на страну-агрессора и соответствующие потери от войны.

Кроме этого, Зеленский отметил, что Украина готова к переговорам.

Украина готова к встречам, ко всем форматам действенной работы. Встречи должны быть полноценные. Именно так, как наши команды договаривались. Чтобы все, что было наработано, было реально выполнено ради достойного и устойчивого мира,

– сказал президент.

А также добавил, что в России должны признать, что мир нужен.

Какие еще заявления сделал Зеленский?