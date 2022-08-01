Недавно российские вмф праздновали свой "профессиональный праздник". Как обычно, не обошлось без сумасшедших фейлов.

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Бретелька от бюстгальтера на лице капитана оккупантов

На параде в честь "праздника" капитан I ранга атомной подводной лодки "Вепрь" в Кронштадте засветился перед камерами. Он решил показать инновационность российской армии на весь мир.

Как выяснилось, удержать фуражку на голове было для него настоящей проблемой. Капитан нашел просто гениальное решение – прицепил к нему бретельку от бюстгальтера. Это настолько феерично, что не нуждается в лишних комментариях.

Инновация от капитана российской атомной подлодки / Фото СтратКом ВСУ

Война россии с Украиной: последние новости

россияне не прекращают демонстрировать, что для них нет никакого морального дна. Они решили провести рок-концерт на разбомбленной ими "Азовстали".

Оккупанты поражены силой и бесстрашием украинской армии. До них начинает доходить, что никакая победа им не светит.

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