Нещодавно російські вмф святкували своє "професійне свято". Як завжди, не обійшлося без божевільних фейлів.

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Бретелька від бюстгальтера на обличчі капітана окупантів

На параді в честь "свята" капітан І рангу атомного підводного човна "Вепр" в Кронштадті засвітився перед камерами. Він вирішив продемонструвати інноваційність російської армії на увесь світ.

Як з'ясувалося, втримати кашкет на голові було для нього справжньою проблемою. Капітан знайшов просто геніальне рішення – причепив на нього бретельку від бюстгальтера. Це настільки феєрично, що не потребує зайвих коментарів.

Інновація від капітана російського атомного підводного човна / Фото СтратКом ЗСУ

Війна росії з Україною: останні новини

росіяни не зупиняються демонструвати, що для них не існує жодного морального дна. Вони вирішили провести рок-концерт на розбомбленій ними "Азовсталі".

Окупанти вражені силою та безстрашністю української армії. До них починає доходити, що ніяка перемога їм не світить.

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