російські окупанти досі не можуть оговтатися від втрати свого крейсера "москва". Їм досі здається, що він перебуває на плаву, а не на дні Чорного моря.

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Як окупанти потролили своїх же моряків

Російські окупанти вирішили привітати своїх моряків з професійним святом – днем вмф. Особливо натхненно до цього поставилися в башкірії.

Фоном для привітання виступив флагман чорноморського флоту росіян – крейсер "москва", який майстерні воїни ЗСУ вправно відправили на дно, а частину його екіпажу внесли в списки "безвісти зниклих" окупантів. Можливо, автор хотів натякнути, що російських моряків може чекати лише така доля.

Коли скріншоти цього тролінгу почали розлітатися мережею, оригінальний пост видалили, але змити ганьбу окупантам не вдасться вже ніколи.

Війна росії з Україною: останні новини

росіяни активно перекидають свої сили на Херсонщину. Вони обрали між захистом окупованих територій та спробами штурму на Донбасі.

Україна поверне під свій контроль усі території, які окупували росіяни. Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що ЗСУ не лише можуть, а й втілять цей план.

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