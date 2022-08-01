Наративи росіян поширюють лише ідіоти путіна

Таку думку озвучив секретар РНБО Олексій Данілов. кремль може говорити будь-що, це не означає нічого. Їх пропаганда безсильна проти українського духу.

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Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" Путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо,

– наголосив Данілов.

Він додав, спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія.

"Це єдина мова, яку розуміють рашисти", – підсумував секретар РНБО.

Завдання України – зламати плани ворога

Раніше Олексій Данілов заявив, Кримський міст, як й інші об'єкти військової інфраструктури ворога будуть вражені, коли буде необхідність, спроможність і завдання.

Нікого не дивують плани росії щодо псевдореферендумів на окупованих територіях 11 вересня. Однак, завдання України – зламати плани ворога.

Так, у Великій Британії теж вважають, що Україна зможе відвоювати всі свої території, зокрема тимчасово окуповані росіянами Крим та Донбас.

У США зауважили, що на те, як швидко Україна поверне собі свої території також впливає швидкість постачання західної зброї.

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