Нарративы россиян распространяют только идиоты путина
Такое мнение озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. кремль может говорить что угодно, это не значит ничего. Их пропаганда бессильна против украинского духа.
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Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем,
– подчеркнул Данилов.
Он добавил, сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия.
"Это единственный язык, который понимают рашисты", – подытожил секретарь СНБО.
Задача Украины – сломать планы врага
- Ранее Алексей Данилов заявил, Крымский мост, как и другие объекты военной инфраструктуры врага, поразят, когда будет необходимость, возможности и задание.
- Никого не удивляют планы россии относительно псевдореферендумов на оккупированных территориях 11 сентября. Однако задача Украины – сломать планы врага.
- Так, в Великобритании тоже считают, что Украина сможет отвоевать все свои территории, в частности, временно оккупированные россиянами Крым и Донбасс.
- В США отметили, что на то, как быстро Украина вернет себе свои территории, также влияет скорость поставки западного оружия.
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