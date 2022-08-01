Нарративы россиян распространяют только идиоты путина

Такое мнение озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. кремль может говорить что угодно, это не значит ничего. Их пропаганда бессильна против украинского духа.

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Опасный российский нарратив, который с удовольствием подхватывают "полезные идиоты" путина на Западе: Украина не сможет военным путем вернуть захваченные территории. Это заблуждение! Можем и сделаем,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, сначала – уничтожение оккупантов, потом – дипломатия.

"Это единственный язык, который понимают рашисты", – подытожил секретарь СНБО.

Задача Украины – сломать планы врага

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