Про це свідчить чергова телефонна розмова загарбників, яку перехопила Служба безпеки України. У ній мобілізований до окупаційного війська житель тимчасово окупованого Донецька розповідає матері про реальну ситуацію, у якій опинилися росіяни.

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"Українська армія – найсильніша у світі"

Як свідчить запис телефонної розмови, загарбники чудово розуміють свою слабкість і неспроможність досягти реальних результатів.

Українська армія – це найсильніша армія у всьому світі… Вони навіть росіян не бояться, с*ка, нікого…. Це так і є, реально,

– розповів матері окупант.

Зазомбована російською пропагандою жінка спробувала заперечити це твердження.

Однак представник окупаційного війська наголосив, що у росії по телебаченню розповідають казки.

"Батальйони лягають"

"Ти втрати взагалі бачила які? Вам правду не кажуть", – зазначив чоловік.

Окупант у телефонній розмові також зізнався, що якщо росіяни й просуваються вперед на полі бою, то платять за це дуже високу ціну.

А навіть якщо просувається наша (армія – 24 канал), це дуже з великими втратами. Батальйони лягають,

– сказав окупант.

У Службі безпеки України наголосили, що через силу української армії ворог деморалізований.

"Українські захисники добре знають свою роботу і методично змітають з нашої землі "другу армію у світі", – йдеться у повідомленні.

Мобілізований до армії окупантів житель Донецька розповів про силу української армії: дивіться відео

ЗСУ дають прочухана ворогу: останні новини

росія у війні проти України невпинно втрачає особовий склад та військову техніку. Станом на 1 липня ЗСУ ліквідували вже 41 030 окупантів.

Українські воїни потужно розбивають військові склади окупантів. 31 липня ЗСУ завдали потужного удару по складах ворога у Скадовську.

Також українські воїни 31 липня завдали потужного удару по ешелону з військовою технікою, боєприпасами та живою силою в районі залізничної станції "Брилівка" на Херсонщині.

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