Про це 24 каналу розповів український режисер та воїн ЗСУ Олег Сенцов. Він каже, що російська армія велика за розміром, вона має багато військової техніки, снарядів та людей.

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За його словами, це така радянська постсовкова армія, яка трохи зверху зробила "макіяж".

Обладнання в них трохи нове, трохи старе, але підхід точно старий – це радянське централізоване “вперед”, життя солдата там нічого не варте,

– пояснює Сенцов.

Він каже, що окупанти так і воюють, і через це – це не армія, яку б всі боялися. "Це не друга армія світу, можливо, хіба за розміром, але точно не за боєздатністю", – додав він.

"Росіяни пруть і пруть, бо це орда, їх більше. Ми вже перемололи багато їх особового складу та техніки, і продовжуємо це робити", – сказав Сенцов.

Українська армія набагато краща

Режисер розповів, що наш будь-який бойовий підрозділ будь-якого напрямку, чи то артилерист, чи танкіст, чи піхотинець – він завжди кращий, ніж російський.

Сенцов наголошує, що переважно українці кращі, просто росіян більше в живій силі та техніці. Але їхні танки ЗСУ спалюють, літаки збивають, склади знищують, а піхоту вбивають.

На його думку, окупанти вже доходять до критичного точки, коли не в змозі атакувати, бо в них немає сил. Водночас українські військові потрохи накопичують сили, бережуть техніку та людей, які воюють.

Наші підходи до ведення війни кардинально інші. В нас більше маневреності простору для прийняття рішень. Бо на місці команиру чи офіцеру видніше, ніж генштабу. І це дає добрий результат,

– відповів Сенцов.

Олег Сенцов про російську армію та коли закінчиться війна: відео



Втрати окупантів станом на 7 липня

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось відправити на той світ 36 650 російських бійців. Упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили 150 загарбників.

Крім того, у ворога скорочується кількість техніки, хоч у нього її ще дуже багато. Втім, на брухт уже вдалось перетворити 1602 танки, 3797 бойових броньованих машин, 815 артилерійських систем, 247 РСЗВ, а також 107 засобів ППО.