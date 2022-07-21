Местных негде хоронить: в россии кладбища забронированы под участников "спецоперации"

россияне так уверены в собственной "победе" на войне, что уже даже бронируют места на кладбище для военных. Поэтому обычным местным негде хоронить умерших родственников.

В Рязани местным жителям отказывают в местах на кладбище, потому что они уже забронированы. Об этом журналистам 24 канала сообщили источники в разведке.

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россияне платят безумные деньги, чтобы похоронить родных возле рядов

Умер дед, ветеран труда и Афганистана. Должны были похоронить вместе с уже умершей бабкой. Место было зарезервировано. Но в погребении отказали. Все места забронированы под участников спецоперации. На всех кладбищах военный резерв,

– рассказали разведчики.

Сотрудники ритуальных услуг предлагают похоронить умерших "где-то возле рядов". За такую "роскошь" требуют 150 тысяч рублей. За 10 тысяч тело могут засыпать в братской могиле. Этот вариант не так уж плох для россиян. Ведь у них есть новая проблема – огромные цены на гробы.

Родные военных раскупили самые дешевые гробы за 4 – 5 тысяч рублей. Для обычного населения остались только улучшенные варианты, стартующие от 15 тысяч рублей. Поэтому братская могила – возможность сэкономить деньги, которых у россиян и так нет.

Что известно о потерях российской армии в Украине

Огромная по количеству личного состава и техники российская армия несет в Украине колоссальные потери. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 100 путинских солдат, вражеские танки, РСЗО, артиллерийские системы, дроны и другую технику.

В общей сложности "вторая армия" мира потеряла в Украине 38 850 бойцов.

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