Мэр города Котовска Тамбовской области Алексей Плахотников опубликовал видео, где он с мужем в военной форме заставляет петь антиукраинскую песню. Дети пели об "укропах", гробе и свастике, сообщает 24 Канал.

Интересно В кафе в Донецке девушки спели гимн Украины: их заставили извиниться и уволили

Очередной психоз в России

Алексей Плахотников и еще один мужчина взялись зомбировать детей и заставлять петь их "веселые" песни об "укропах". Текст этого мракобесия выглядит так:

На машине свастика, за рулем "укроп".

По полю, по полюшке на колесах гроб.

А за этим полюшком бывший хулиган

Четко корректирует "Смерч" и "Ураган".

Эти строки не только демонстрируют всю нищету зомбирующих детей, но и показывают не менее интересное явление. Россия воюет силами не только "частично мобилизованных", но и завербованных заключенных. Из воров, насильников и убийц делают "героев". Вот и эта "песня" воспевает "героя-хулигана", то есть русского оккупанта. Ну что ж, какой народ – такие и герои.

Детей в России заставляют петь антиукраинские песни: смотрите видео

Тем временем в Донецке происходит нечто иное

Во временно оккупированном Донецке девушки спели гимн Украины в одном из местных кафе. Видео с исполнением гимна было опубликовано в сети.

Уже со временем появилось еще одно видео, где девушки извиняются за то, что слушали украинский гимн на временно оккупированной территории. Кстати, в этот момент их лица были очень грустны.

После этого стало известно, что официанток уже уволили с работы, потому что администрация кафе "не разделяет их точку зрения".