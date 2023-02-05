Мер міста Котовськ Тамбовської області Алєксєй Плахотніков опублікував відео, де він із чоловіком у військовій формі змушує співати антиукраїнську пісню. Діти співали про "укропів", труну і свастику, повідомляє 24 Канал.

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Черговий психоз у Росії

Алєксєй Плахотніков і ще один чоловік взялися зомбувати дітей і змушувати співати їх "веселі" пісні про "укропів". Текст цього мракобісся виглядає так:

На машині свастика, за кермом "укроп".

По полю, по полюшку на колесах труна.

А за цим полюшком колишній хуліган

Чітко коригує "Смерч" та "Ураган.

Ці рядки не тільки демонструють всю убогість тих, хто зомбує дітей, але й показують не менш цікаве явище. Росія воює силами не тільки "частково мобілізованих", але й завербованих в'язнів. З крадіїв, ґвалтівників та вбивць роблять "героїв". От і ця "пісня" оспівує "героя-хулігана", тобто російського окупанта. Ну що ж, який народ – такі й герої.

Дітей у Росії змушують співати антиукраїнські пісні: дивіться відео

Тим часом у Донецьку відбувається дещо інше

У тимчасово окупованому Донецьку дівчата заспівали гімн України в одному з місцевих кафе. Відео з виконанням гімну було опубліковане у мережі.

Вже згодом з’явилося ще одне відео, де дівчата просять вибачення за те, що слухали український гімн на тимчасово окупованій території. До речі, у цей момент їхні обличчя були дуже сумні.

Після цього стало відомо, що офіціанток вже звільнили з роботи, бо адміністрація кафе "не розділяє їхню точку зору".