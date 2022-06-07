В России мужчина отобрал у детей сине-желтый рюкзак и наорал на них за "непатриотизм"

В России пылает от всего, что может хоть как-то напоминать Украину. Именно поэтому один из неадекватных жителей страны решил отобрать у детей рюкзак сине-желтого цвета.

Как можно увидеть на видео, мужчина ехал на электричке вместе с детьми. Один из них школьного возраста, а другой еще меньше. Они стыдливо прижались к углу, потому что их прессовал какой-то неадекватный мужчина.

Читайте также Кислица жестко потролила Россию после проблем с визитом в Сербию

Ругался и отбирал рюкзак

Мужчина, решивший выйти в тамбур, чтобы покурить электронную сигарету, пристал к детям. Ему не понравился рюкзак, который был у одного из мальчишек. Мол, он сине-желтого цвета, потому от украинцев.

Неадекватность мужчины сложно объяснить. Ведь можно увидеть напуганные глаза мальчиков, которые явно не сами себе этот рюкзак покупали. Неадекват с наездом буквально силой снял рюкзак со спины школьника и бросил его на землю. Малыш очень потому расстроился, так что поднял свой ранец и снова накинул на плечи.

Заметим, что весь процесс сопровождается ненормативной лексикой со стороны мужчины. К слову, исполнив свой "гражданский долг", неадекват снова взялся за курение электронной сигареты и выпуск дыма в лицо мальчишек.

В России мужчина отобрал у детей сине-желтый рюкзак: смотрите видео 18+

Доподлинно непонятно, кто именно снимал это видео. Но можно еще раз для себя понять одно: в России никто ни за кого заступаться не будет. Пока этот брутальный мужчина прессовал детей, автор ролика тихонько стоял со стороны и снимал все это на смартфон.

Между тем граждане России начали на себе ощущать те же притеснения, от которых они спасают украинцев. Правда, происходит это не на территории страны с "второй армией в мире", а за границей.

Посольства Мексики отказывают в визе на украинском

Россияне, подающие электронные документы на визу в Мексике, сталкиваются с троллингом со стороны ведомства . Им массово приходят отказы. Причем не на английском или русском, а именно на украинском языке.

Чтобы подать ту же заявку, необходимо указать свое гражданство. Конечно, россиянам не удастся это скрыть, поэтому они добросовестно выбирают пункт, связанный с их страной. И каково же их удивление, когда на экране появляется текст: "К сожалению, вынуждены сообщить, что Ваш запрос на получение электронной авторизации не может быть обработан" . Теперь россиянам приходится учить украинский язык, чтобы понимать, а что это такое случилось.

Достойный внимания – Данилов подчеркнул, что россиянам не удастся "перекраситься" на хороших: смотрите видео