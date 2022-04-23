Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал. Взрыв произошел на руднике предприятия "Гайский ГОК" в городе Гай.

Ранее В результате вражеских обстрелов обесточена Краснолиманская шахта: под завалами могут быть люди

С тремя работниками шахты отсутствовала связь

Сначала в экстренных службах сообщили, что с тремя рабочими рудника отсутствовала связь. Уже позже подтвердили: эти люди погибли.

Взрыв произошел при проведении именно взрывных работ. Детонирование произошло преждевременно. В шахте в то время находился 91 человек, 88 самостоятельно вышли на поверхность.

Что известно о "Гайском горно-обогатительном комбинате":