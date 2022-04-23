Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал. Вибух стався на копальні підприємства "Гайський ГЗК" у місті Гай.

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З трьома працівниками шахти був відсутній зв'язок

Спочатку в екстрених службах повідомили, що з трьома робітниками копальні був відсутній зв'язок. Вже згодом підтвердили: ці люди загинули.

Вибух стався під час проведення саме вибухових робіт. Детонування відбулось передчасно. У шахті на той час перебувала 91 особа, 88 самостійно вийшли на поверхню.

Що відомо про "Гайський гірничо-збагачувальний комбінат":