Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал. Вибух стався на копальні підприємства "Гайський ГЗК" у місті Гай.
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З трьома працівниками шахти був відсутній зв'язок
Спочатку в екстрених службах повідомили, що з трьома робітниками копальні був відсутній зв'язок. Вже згодом підтвердили: ці люди загинули.
Вибух стався під час проведення саме вибухових робіт. Детонування відбулось передчасно. У шахті на той час перебувала 91 особа, 88 самостійно вийшли на поверхню.
Що відомо про "Гайський гірничо-збагачувальний комбінат":
- Підприємство засноване у 1959 році. Саме навколо нього і побудоване місто Гай.
- Входить до підприємств Уральської гірничо-металургійної компанії.
- Руда Гайського родовища крім міді, містить у промислових концентраціях: цинк, свинець, сірка, золото, срібло, а також кадмій, селен, телур, галій, вісмут.