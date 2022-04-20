Одним із населених пунктів, по якому ворог завдав ударів, стало місто Родінське, що у Покровському районі. Про це розповіли на офіційній сторінці Операції Об'єднаних Сил.

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Постраждала місцева шахта

В ООС повідомили, що унаслідок ворожого обстрілу 19 квітня міста Родінське, що на Донеччині, була знеструмлена Краснолиманська шахта.

Інформація щодо руйнувань, кількості людей, що перебувають під завалами, загиблих та постраждалих наразі уточнюється,

– підкреслили в Операції Об'єднаних Сил.

Нагадаємо, що речник Міноборони України Олександр Мотузяник нещодавно заявив, що вирішальна битва за Україну уже розпочалась. Останніми днями ворог значно активізувався у Східній операційній зоні.

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