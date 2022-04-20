Одним из населенных пунктов, по которому враг нанес удары, стал город Родинское в Покровском районе. Об этом рассказали на официальном сайте Операции Объединенных Сил.

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Пострадала местная шахта

В ООС сообщили, что в результате вражеских обстрелов 19 апреля города Родинское Донецкой области была обесточена Краснолиманская шахта.

Информация о разрушениях, количестве людей, находящихся под завалами, погибших и пострадавших в настоящее время уточняется,

– подчеркнули в Операции Объединенных Сил.

Напомним, что спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник недавно заявил, что решающая битва за Украину уже началась. В последние дни враг значительно активизировался в Восточной операционной зоне.

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