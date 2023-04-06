В России упал беспилотник на территории московского завода, который производит системы ПВО

В России под Москвой 5 апреля прямо на территории завода "Факел" упал беспилотник. Примечательно, что предприятие занимается производством ракет для противовоздушной обороны.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и СМИ. Отмечают, что инцидент произошел в городе Химки Московской области, информирует 24 Канал.

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Беспилотник упал на территории завода

Самодельный беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерами, упал на территории завода "Факел" в городе Химки Московской области,

– сообщают СМИ.

Предприятие производит системы противовоздушной обороны "Тор" и "С-400" и модернизирует "С-300" и "Осу".

Дрон с размерами 30 на 30 сантиметров, похожий на кустарно собранный квадрокоптер, был обнаружен охранниками при обходе территории предприятия. Отмечается, что на корпусе было закреплено несколько камер.

Пропагандисты пишут, что предварительно дрон упал из-за "глушилок связи". И якобы его конструктора уже ищут правоохранители.

Беспилотники в России падают часто