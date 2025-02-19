Об этом 24 Каналу рассказал Питер Ельцов, профессор по международной безопасности Национального университета обороны США, что имперские идеи в России продвигают на самом высоком уровне. И с каждым годом они приобретают силу.

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Имперские идеи продвигают на самом высоком уровне

Ельцов отметил, что Владислав Сурков, бывший помощник Владимира Путина, написал несколько эссе, в которых открыто заявил, что Россия после аннексии Крыма вернулась к своему нормальному состоянию захвата земельь.

В российской конституции появились пункты, которые позволяют включать новые территории в состав России. Некоторые утверждают, что это абсолютно так. Думаю, это был российский политик Дмитрий Рогозин, который написал, что "где бы российские солдаты не проливали свой пот и кровь", эти территории могут быть полностью интегрированы в Россию,

– подчеркнул профессор.

По его мнению, Путин на самом деле придерживается определения России, которое дал Александр Солженицын. Он отмечал в одном из своих эссе, что Российская Федерация – это Россия, Беларусь и Украина (он сделал исключение для Галичины), а также большая часть Казахстана, который он называл "Южной Сибирью".

Поэтому сегодня Россия стремится быть империей и россияне открыто об этом говорят,

– подчеркнул он.

В то же время эта идеология не является жизнеспособной. Идеолог "русского мира" Александр Дугин считает, что в XX веке было три политические теории "коммунизм, фашизм и либерализм.

Фашизм был побежден в результате Второй мировой войны, коммунизм – в результате "холодной войны". Теперь Дугин говорит, что поскольку он ненавидит либерализм, нужно создать новую четвертую политическую теорию.

Он предлагает взять "лучшее" из фашизма и коммунизма. Мол, избавимся от атеизма в коммунизме и расизма в фашизме и соединим остальное в эту страстную авторитарную идеологию. И будем бороться с либерализмом,

– объяснил Питер Ельцов.

Вся эта идеологическая атмосфера в России очень сильная, по его мнению, и она поддерживается вокруг Путина. Поэтому когда он уйдет, вряд ли эта идеология будет существовать еще долго. Российская власть это знает и поэтому очень боится сепаратизма.

К слову, российский блогер Дмитрий Иванов ("Камикадзе Ди") считает, что Путин очень боится завершения войны, ведь тогда вернутся домой российские солдаты и это может стать катализатором распада России. К тому же большая проблема есть в стране-агрессоре с мигрантами, и российские солдаты жалуются на беспорядок, вызванный ими. По его словам, Россия разделена, и единственное, что ее держит – это война.