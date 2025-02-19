Про це 24 Каналу розповів Пітер Єльцов, професор з міжнародної безпеки Національного університету оборони США, зазначивши, що імперські ідеї в Росії просувають на найвищому рівні. І з кожним роком вони набирають сили.

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Імперські ідеї просувають на найвищому рівні

Єльцов зазначив, що Владіслав Сурков, колишній помічник Владіміра Путіна, написав кілька есе, в яких відкрито заявив, що Росія за анексією Криму повернулася до свого нормального стану захоплення земель.

В російській конституції з'явились пункти, які дозволяють включати нові території до складу Росії. Це вкладається в ідеологію, що просуває російський політик Дмітрій Рогозін, який написав, що "де б російські солдати не проливали свій піт та кров", ці території можуть бути повністю інтегровані в Росію,

– наголосив професор.

На його думку, Путін насправді дотримується визначення Росії, яке дав Олександр Солженіцин. Він наголошував в одному зі своїх есе, що Російська Федерація – це Росія, Білорусь і Україна (він зробив виняток для Галичини), а також більша частина Казахстану, який він називав "Південним Сибіром".

Тому сьогодні Росія прагне бути імперією і росіяни відкрито про це говорять,

– наголосив він.

Водночас за його словами, ця ідеологія не є життєздатною. Ідеолог "руского міра" Алєксандр Дугін вважає, що у XX столітті було три політичні теорії: комунізм, фашизм і лібералізм.

Фашизм був переможений внаслідок Другої світової війни, комунізм – внаслідок "холодної війни". Тепер Дугін каже, що оскільки він ненавидить лібералізм, потрібно створити нову четверту політичну теорію.

Він пропонує взяти "найкраще" з фашизму і комунізму. Мовляв, позбудемося атеїзму в комунізмі і расизму у фашизмі та поєднаємо решту в цю пристрасну авторитарну ідеологію. І будемо боротися з лібералізмом,

– пояснив Пітер Єльцов.

Вся ця ідеологічна атмосфера в Росії дуже сильна, на його думку, і вона підтримується довкола Путіна. Тому коли він піде, навряд чи ця ідеологія буде існувати ще довго. Російська влада це знає і тому дуже боїться сепаратизму.

До слова, російський блогер Дмитро Іванов ("Камікадзе Ді") вважає, що Путін дуже боїться завершення війни, адже тоді повернуться додому російські солдати і це може стати каталізатором розпаду Росії. До того ж велика проблема є в країні-агресорці з мігрантами, і російські солдати скаржаться на безлад, викликаний ними. За його словами, Росія розділена, і єдине, що її тримає – це війна.