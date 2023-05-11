Істерику не зміг стримати колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін. Він сказав, що "ворог набагато сильніший за нас" і закликав провести другу хвилю мобілізації.
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Що пропонує Рогозін
Цікаво, як же так, що "спецоперація" йде за планом, однак провести другу хвилю мобілізації все ж треба. Навіщо?А що ж трапилося?
Ми не можемо тут діяти таким чином, що кожен сам за себе. Так не вийде абсолютно. Тому потрібна мобілізація. І вона мала пройти не тільки одна тоді, на початку осені, а мала пройти ще одна мобілізація. У нас є проблеми з особовим складом, розумієте. Тому що хлопців ранять. Навіть коли фронт стоїть, ідуть артобстріли. Ми втрачаємо боєздатних хлопців. Їх треба заповнювати,
– сказав Рогозін.
Очевидно, що він збрехав, адже "хлопці" не стоять, а йдуть у наступ, бо є звичайним гарматним м'ясо для російської військової верхівки.
Водночас, за словами Рогозіна, мобілізація не знадобиться, якщо набрати необхідну кількість добровольців. Ну що ж, якщо згадати, що в Росії рідним ліквідованого в Україні окупанта дають як не дрова, то лід, думаємо, добровольців вмирати за Путіна буде небагато.
"У нас є колосальний резерв, який допоміг би уникнути другої хвилі мобілізації. Це добровольці. Я якраз маю відношення до цієї добровольчої армії. Наші загони входять у відповідні полки, дивізії армії Росії. Але нас насправді потрібно було зібрати в рамках єдиної добровольчої російської армії", – додав ексглава Роскосмосу.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Додамо, що український контрнаступ ще не розпочався, однак наші партнери стверджують, що ЗСУ готові до нього. До прикладу, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна уже має всі необхідні ресурси, зокрема, зброю, для звільнення своїх територій під час контрнаступу.
- 11 травня Україна отримала від Британії перші далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow. Радіус їхньої дії складає 300 кілометрів. Передача цих систем зміцнить оборону України і може змінити правила гри.