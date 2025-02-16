Окупанти вже чинять безчинства, коли приїжджають додому пораненими. Однак найбільше на їхнє повернення чекають мігранти. Такою інформацією з 24 Каналом поділився російський блогер Дмитро Іванов ("Камікадзе Ді").

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Чим для Путіна обернеться завершення війни

Диктатор Владімір Путін страшенно боїться завершення війни, адже повернення російських солдатів додому може стати каталізатором розпаду Росії. Уже фіксуються випадки, коли так звані "герої СВО" не отримують жодної підтримки у рідних містах і селах.

Наприклад, один із окупантів, повернувшись додому на милицях, почав погрожувати місцевій владі. Разом з іншими селянами він записав відеозвернення, в якому заявив, що блокуватиме вибори, якщо з вулиць не заберуть тигрів, які знищують собак, і через яких місцеві бояться відправляти дітей до школи. Поліцейські пояснили йому, що такі заяви краще не робити.

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Таких "героїв" може стати значно більше, і вони можуть стати справжньою бомбою уповільненої дії. Як зазначив російський блогер, вони вже знищують своїх дружин, колишніх дівчат, дітей і родичів. Про це пишуть навіть пропагандистські ЗМІ, оскільки такі публікації приносять багато переглядів. Також існує загроза формування банд, подібно до того, як це відбулося після війни в Афганістані.

Путін розуміє, що не можна просто так відправити додому всіх ображених солдатів, які перебувають у жахливих умовах: без води та ліків. Їх кидають у бій без належної підготовки та розвідки, фактично використовуючи як гарматне м'ясо,

– наголосив він.

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Хто чекає на повернення "героїв СВО"

Мігранти з Середньої Азії сьогодні стали фактично новою владою в Росії. Вони забирають роботу та жінок у місцевих, а також утворюють цілу низку банд. Кремль не вживає жодних заходів проти них. Навпаки, коли російські солдати скаржаться на безлад, викликаний мігрантами, поліція затримує їх, а не винуватців.

Така ж ситуація з ромами та кавказцями,

– зазначив Дмитро Іванов.

Отже, Росія розділена, і єдине, що її тримає – це війна. Тому Путін не може просто так припинити бойові дії.