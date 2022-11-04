Джерела опозиційного російського видання "Медуза" розповіли, що останнім часом в адміністрацію Путіна запрошують ультраконсервативних філософів та істориків. Серед них і Дугін.

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Путін зацікавився Дугіним

З так званими філософами ведуть приватні бесіди та зустрічі з ідеологічних питань, зокрема в чому мета Росії, чого вона хоче. Їх завдання допомогти Кремлю знайти якісь "контури нової ідеології".

Після таких зустрічей складаються тезиси, які може використати й Путін. Джерела "Медузи" підтверджують, що Дугін контактував з адміністрацію Путіна на початку 2000 років. Однак в останні роки ці контакти буцімто були нерегулярними.

Джерело "Медузи" зазначило, що ЗМІ часто перебільшували вплив Дугіна, називаючи його "мозком" Путіна. За інформацією джерел видання, досі Путін був поверхово знайомий з поглядами філософа.

Як йдеться у повідомленні, все змінилося через вбивство дочки Дугіна Дарьї наприкінці серпня 2022 року. За словами співрозмовників видання, близьких до Кремля, після цього Путіна "серйозно зацікавила" постать Дугіна.

Російський диктатор відправив ідеологу "русского міра" телеграму зі співчуттями та всіляко схвалює його контакти зі своєю адміністрацією.

Зазначається, що через місяць після загибелі Дугіної, 30 вересня, Путін вперше вжив у публічному виступі одне з улюблених понять Дугіна — "англосакси".

Джерела "Медузи" розповіли, що смерть Дугіної "правильно подали" Путіну, заявивши, що буцімто вороги атакують прихильників традиційних цінностей, антизахідників.

Що відомо про загибель Дугіної

Ввечері 20 серпня під Москвою вибухнув джип з донькою Дугіна. Внаслідок інциденту водій автівки також не вижив.

Повідомлялося, що Дарья поверталася з фестивалю "Традиція". В автівці начебто мав їхати її батько, але в останній момент сів в іншу машину.

Після загибелі доньки Дугін потрапив до лікарні, а також заявив про теракт, який нібито був здійснений "нацистським українським режимом".

В Офісі Президента України відреагували на підрив авто Дугіної. Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна немає жодного стосунку до цього інциденту.

Російське ФСБ швидко провело розслідування і звинуватило Україну. Однак версія російських силовиків не витримує жодної критики.

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