Российские СМИ утверждают, что на территории Смоленской атомной электростанции был замечен квадрокоптер с видеокамерой. Местные полицейские проверяют территорию.

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Что известно об инциденте

Беспилотник с камерой был замечен 28 апреля на территории Смоленской атомной станции в городе Десногорск. Это оказался недорогой мини-беспилотник VINCI 4drc V8.

Полицейские изъяли беспилотник и приступили к проверке. Они предположили, что его запускал кто-нибудь из местных жителей.

Это не первый подобный случай

24 апреля в России в Подмосковье также обнаружили дрон с камерой. Его особенность в том, что он лежал недалеко от места падения БПЛА со взрывчаткой.

Российские захватчики предположили, что этот квадрокоптер выпустил кто-нибудь из местных жителей – он мог в онлайн-режиме корректировать огонь беспилотника. Флешки внутри квадрокоптера не было.

Напомним, что ночью 24 апреля севернее Москвы упал 85-килограммовый БПЛА. Российские СМИ заявили, что он похож на UJ-22 Airborne и был начинен 17 килограммами взрывчатки. По их словам, он упал из-за того, что кончился запас топлива и мог пролететь 800 километров.

Еще один дрон с камерой на днях обнаружили у маяка аэронавигационной системы в Брянской области. Оккупанты считают, что его запустили для предварительной разведки. Его также запускали с территории страны-агрессора.