В России нашли мертвым нефтяного магната, связанного с Ельциным

В России загадочно умер бывший нефтяной олигарх Владислав Ровнейко. На территории государства-агрессора продолжаются загадочные смерти среди людей, связанных с нефтегазовой промышленностью.

Без сознания мужчину нашли 22 февраля в подмосковном доме, спасти его не смогли. Это нефтяной магнат конца 1990-х – начала 2000-х годов. О его смерти сообщили в российских СМИ, информирует 24 Канал.

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Пропагандисты, ссылаясь на свои источники, сообщили, что тело Ровнейко лежало в его подмосковном доме в Одинцовском городском округе.

Ему было 59 лет. Утверждают, что уголовный след в смерти Ровнейко не прослеживается.

Олигарх был связан с Ельциным: биография

У погибшего был совместный бизнес с зятем экс-президента России Бориса Ельцина. Это муж дочери Ельцина Татьяны Дьяченко. Вместе они учредили компанию Urals Energy NV.

Кроме того, он владел долей в бельгийской нефтетрейдинговой компании.

Известно, что образование Ровнейко получил в одном из самых престижных российских вузов – в Московском государственном институте международных отношений.

Затем он работал в "Союзнефтеэкспорте", какое-то время был в Бельгии.

Там Ровнейко работал с нынешним главой внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. К слову, российские СМИ пишут, что Ровнейко мог быть разведчиком.

К слову, среди российских миллиардеров после начала полномасштабной войны России против Украины наблюдается высокая смертность. Известно о гибели не менее 8 топ-чиновников нефтегазового сектора.