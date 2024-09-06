Такое мнение 24 Каналу высказал бизнесмен из Лондона Евгений Чичваркин. Он добавил, что длительный переход от тоталитаризма к демократии мог иметь место, но сейчас вряд ли этого стоит ожидать.

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Почему Россия отказалась от демократии

По словам Чичваркина, страна-агрессор могла выбрать путь ОАЭ. Он предусматривает политическую, религиозную свободу, невмешательство в жизнь людей, отсутствие экономических ограничений. Владимир Путин мог реализовать похожий сценарий без смены власти.

Если бы он не напал на Украину, не попал под западные санкции, то сейчас рядовой россиянин жил бы значительно лучше. Вместо того, чтобы 100 миллиардов в год тратить на войну, лучше направить эти средства на дороги, медицину, реализацию национальных проектов. Такие решения могли бы объединить страну.

Тогда все любили бы Путина даже без демократии. Страна могла процветать, но власть выбрала другой путь – давить силой. Россия действительно не была готова к демократии, хотя могла бы к этому подготовиться,

– подчеркнул Евгений Чичваркин.

Страны Балтии также преодолели непростой путь. Но сейчас мы видим, что это государства с новыми дорогами, успешным бизнесом и большими инвестициями. Люди постепенно увидели, что их голос имеет значение, они могут решать будущее своей страны.

"Россия могла пойти этим путем, но выбрала привычный, ордынский и бесчеловечный", – добавил Евгений Чичваркин.