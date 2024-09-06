Таку думку 24 Каналу висловив бізнесмен із Лондона Євген Чичваркін. Він додав, що тривалий перехід від тоталітаризму до демократії міг мати місце, але зараз навряд чи цього варто очікувати.

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Чому Росія відмовилась від демократії

За словами Чичваркіна, країна-агресорка могла обрати шлях ОАЕ. Він передбачає політичну, релігійну свободу, невтручання у життя людей, відсутність економічних обмежень. Владімір Путін міг реалізувати схожий сценарій без зміни влади.

Якби він не напав на Україну, не потрапив під західні санкції, то зараз пересічний росіянин жив би значно краще. Замість того, щоб 100 мільярдів в рік витрачати на війну, краще спрямувати ці кошти на дороги, медицину, реалізацію національних проєктів. Такі рішення могли б об'єднати країну.

Тоді всі любили б Путіна навіть без демократії. Країна могла процвітати, але влада вибрала інший шлях – тиснути силою. Росія справді не була готова до демократії, хоча могла б до цього підготуватися,

– підкреслив Євген Чичваркін.

Країни Балтії також подолали непростий шлях. Але зараз ми бачимо, що це держави з новими дорогами, успішним бізнесом та великими інвестиціями. Люди поступово побачили, що їхній голос має значення, вони можуть вирішувати майбутнє своєї країни.

"Росія могла піти цим шляхом, але вибрала звичний, ординський та нелюдський", – додав Євген Чичваркін.