Якобы зачем России нападать на соседнее государство, если можно заняться обустройством своей территории? О новой волне протестов сообщили 1 мая.
Обратите внимание При уничтожении командных пунктов оккупантов под Изюмом погибли до 200 человек, – Арестович
Хотя российский рынок покинули многие западные строительные бренды, правительство страны-агрессора решило не снижать темпы строительства нового жилья в 2022 году.
Новые решения российского правительства:
- Правительство снижает экологические стандарты для строителей и индустрии.
- Внедрение новых систем контроля за вредными выбросами предприятий было перенесено на 2024 год.
- Планируют разрешить вырубку нерестоохранных лесополос. Это около 5% российского леса.
Именно поэтому россияне выходят на экологические протесты с призывом позаботиться о своей стране, а не нападать на другую.
Экологическая проблема в Одесской области
- На берегу Национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили 3 мертвых дельфинов. Случилось это 28 апреля.
- Эколог Иван Русев говорит, что они погибли из-за действий российских оккупантов в Черном море.
- Россияне перекрыли судоходство в Черном море и заминировали часть его акватории. Они постоянно стреляют мощными снарядами из надводных и подводных лодок. Из-за мощного звука дельфины не могут воспринимать эхо-сигналы. Поэтому они выбрасываются на берег, где погибают.
- Эколог говорит, что количество погибших животных может быть больше. Сейчас это определить сложно.
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