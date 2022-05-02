Якобы зачем России нападать на соседнее государство, если можно заняться обустройством своей территории? О новой волне протестов сообщили 1 мая.

Обратите внимание При уничтожении командных пунктов оккупантов под Изюмом погибли до 200 человек, – Арестович

Хотя российский рынок покинули многие западные строительные бренды, правительство страны-агрессора решило не снижать темпы строительства нового жилья в 2022 году.

Новые решения российского правительства:

Правительство снижает экологические стандарты для строителей и индустрии.

Внедрение новых систем контроля за вредными выбросами предприятий было перенесено на 2024 год.

Планируют разрешить вырубку нерестоохранных лесополос. Это около 5% российского леса.

Именно поэтому россияне выходят на экологические протесты с призывом позаботиться о своей стране, а не нападать на другую.

Экологическая проблема в Одесской области

На берегу Национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили 3 мертвых дельфинов. Случилось это 28 апреля.

Эколог Иван Русев говорит, что они погибли из-за действий российских оккупантов в Черном море.

Россияне перекрыли судоходство в Черном море и заминировали часть его акватории. Они постоянно стреляют мощными снарядами из надводных и подводных лодок. Из-за мощного звука дельфины не могут воспринимать эхо-сигналы. Поэтому они выбрасываются на берег, где погибают.

Эколог говорит, что количество погибших животных может быть больше. Сейчас это определить сложно.

Интересно – Пес Патрон разминирует Черниговщину: смотрите видео