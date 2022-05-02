Мовляв, нащо Росії нападати на сусідню державу, якщо можна зайнятись облаштуванням своєї території? Про нову хвилю протестів повідомили 1 травня.
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Хоч з російський ринок покинули багато західних будівельних брендів, уряд країни-агресорки вирішив не знижувати темпи будівництва нового житла 2022 року.
Нові рішення російського уряду:
- Уряд знижує екологічні стандарти для будівельників та промисловості.
- Запровадження нових систем контролю за шкідливими викидами підприємств перенесли на 2024 рік.
- Планують дозволити вирубку нерестоохоронних лісосмуг. Це близько 5% російського лісу.
Саме тому росіяни виходять на екологічні протести із закликом подбати про свою країну, а не нападати на іншу.
Екологічна проблема на Одещині
- На березі Національного природного парку "Тузлівські лимани" виявили 3 мертвих дельфінів. Сталося це 28 квітня.
- Еколог Іван Русєв каже, що вони загинули через дії російських окупантів у Чорному морі.
- Росіяни перекрили судноплавство в Чорному морі та замінували частину його акваторії. Вони постійно стріляють потужними снарядами з надводних і підводних човнів. Через потужний звук дельфіни не можуть сприймати ехо-сигнали. Тому вони викидаються на берег, де гинуть.
- Еколог каже, що кількість загиблих тварин може бути більшою. Зараз це визначити важко.
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