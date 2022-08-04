Первые магазины, недоступные для обычных "смертных", планируют открыть в москве и санкт-петербурге уже к концу августа. Соответствующее постановление уже даже приняло правительство этого тоталитарного государства.

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При входе в магазины будут проверять документы

В сообщениях российских СМИ говорится, что товары в новых магазинах duty free действительно будут доступны не всем. Туда смогут ходить за покупками только дипломаты, консулы, сотрудники международных организаций, а также их семьи.

Вход в эти магазины будет контролироваться – пропуск при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение, а также аккредитацию при МИД.

Однако "Березки" ХХІ века будут не на все 100%, как в СССР. Duty free смогут открывать частные компании – только российские. Ассортимент магазинов будет определяться самим владельцем. Однако в указе говорится, что он будет включать товары, по которым действует процедура беспошлинной торговли:

алкоголь;

табак;

косметика;

парфюмерия;

украшения;

смартфоны;

часы.

Все покупки в магазинах будут контролироваться государством. В чеках или приравненных к нему бланках могут указать сведения о покупателе. Эта информация, а также перечень купленного ежемесячно будут поступать в МИД России.

Предусмотрели оптовую покупку спиртного

Что касается спиртного, то у российских duty free можно будет приобрести даже крупные партии алкоголя. В частности, чтобы провести официальные мероприятия с выпивкой, потребуется заявка от диппредставительств.

Там должна быть указана цель покупки и необходимое количество спиртного. Интересно, что это "алкогольное письмо" должно быть удостоверено подписью руководителя учреждения и даже его печатью.

Как это оправдывают пропагандисты

Один из государственных рупоров пропаганды россии попытался оправдать решение создать такие магазины. Там написали, что идея duty free для иностранных дипломатов якобы "направлена на продолжение беспрепятственной работы иностранных дипмиссий в россии". Мол, это не означает возвращения в советские магазины "Березка".

Примите во внимание! Аналог таких торговых точек в СССР "Березка" был не единственной сетью, продававшей качественные продукты, одежду и технику только иностранцам за валюту. Также были отдельные магазины для моряков "Альбатрос", куда пускали по "талонам-пропускам". А для большинства жителей тоталитарного государства были доступны только универсами и отечественный хлам. Конечно, пока не начался дефицит, когда уже не было даже того.

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