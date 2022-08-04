Перші магазини, недоступні для звичайних "смертних" планують відкрити в москві та санкт-петербурзі вже до кінця серпня. Відповідну ухвалу вже навіть прийняв уряд цієї тоталітарної держави.

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При вході в магазини перевірятимуть документи

У повідомленнях російських ЗМІ мовиться, що товари в нових магазинах duty free справді будуть доступні не всім. Туди зможуть ходити за покупками лише: дипломати, консули, співробітники міжнародних організацій, а також їхні родини.

Вхід у ці магазини буде контролюватися – пропуск при пред'явленні документів, які підтверджують службове становище, а також акредитацію при МЗС.

Проте "Берізки" ХХІ століття будуть не на всі 100%, як у СРСР. Duty free зможуть відкривати приватні компанії – лише російські. Асортимент магазинів визначатимуть самі власники. Однак в указі мовиться, що він включатиме товари, щодо яких діє процедура безмитної торгівлі:

алкоголь;

тютюн;

косметика;

парфумерія;

прикраси;

смартфони;

годинники.

Всі покупки в магазинах будуть контролюватися державою. У чеках або прирівняних до нього бланках можуть зазначити відомості про покупця. Ця інформація, а також перелік купленого щомісяця надходитимуть до МЗС росії.

Передбачили оптову купівлю спиртного

Щодо спиртного, то в російських duty free можна буде придбати навіть великі партії алкоголю. Зокрема, щоб провести офіційні заходи з випивкою, потрібна буде заявка від диппредставництв.

Там має бути вказана мета купівлі та необхідна кількість спиртного. Цікаво, що цей "алкогольний лист" має бути засвідчений підписом керівника установи та навіть його печаткою.

Як це виправдовують пропагандисти

Один із державних рупорів пропаганди росії спробував виправдати рішення створити такі магазини. Там написали, що ідея duty free для закордонних дипломатів нібито "спрямована на продовження безперешкодної роботи іноземних дипмісій у Росії". Мовляв, це не означає повернення до радянських магазинів "Берізка".

Зауважте! Аналог таких торгових точок у СРСР "Берізка" був не єдиною мережею, яка продавала якісні продукти, одяг та техніку лише іноземцям за валюту. Також були окремі магазини для моряків "Альбатрос", куди пускали за "талонами-пропусками". А для більшості жителів тоталітарної держави були доступні лише універсами та вітчизняний мотлох. Звичайно, поки не почався дефіцит, коли вже не було навіть того.

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