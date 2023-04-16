Однако главная причина может быть связана именно с безопасностью кремлевского фюрера. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный деятель Марк Фейгин.

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Фейгин предполагает, что россиянам действительно может не хватать техники для парадов, однако в первую очередь они опасаются беспилотников, которые могут ударить по парадам.

Опасность для Путина

Оппозиционер отметил, что отмена парадов в приграничных областях могла бы пройти более-менее незамеченной. Интересным вопросом остается, будет ли Владимир Путин выступать как в прошлом году на Красной площади.

Вопрос, получит ли он на это какие-либо гарантии. Я не могу на это заранее ответить, решится ли он выступать под открытым небом в определенное время именно на Красной площади, на трибуне, куда могут прилететь сто беспилотников,

– добавил говорящий.

Размышления Кремля проводить или не проводить парад в первую очередь связаны с этим. Путин не задумывается об опасности для жизни других, ему важно сохранить свою жизнь, подчеркнул Фейгин.

Он предположил, что Путин может выступить онлайн по экранам, на которых он будет говорить с бункера. Главный вопрос, выступит ли диктатор перед россиянами, а все остальные информационные поводы – это лишь возможность обосновать, почему его не будет.

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