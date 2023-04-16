Однак головна причина може бути пов'язана саме з безпекою кремлівського фюрера. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та опозиційний діяч Марк Фейгін.

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Фейгін припускає, що росіянам справді може не вистачати техніки для парадів, однак першою чергою вони побоюються безпілотників, які можуть вдарити по парадах.

Небезпека для Путіна

Опозиціонер зауважив, що скасування парадів у прикордонних областях могло б пройти більш-менш непоміченим. Цікавим питанням залишається, чи Владімір Путін буде виступати як минулого року на Червоній площі.

Питання, чи отримає він на це якісь гарантії. Я не можу на це заздалегідь відповісти, чи наважиться він виступати просто неба в певний час саме на Червоній площі, на трибуні, куди можуть прилетіти сто безпілотників,

– додав мовець.

Роздуми Кремля проводити чи не проводити парад першою чергою пов'язані з цим. Путін не задумується про небезпеку життю інших, йому важливо зберегти своє життя, наголосив Фейгін.

Він припустив, що Путін може виступити онлайн через екрани, на яких він буде говорити з бункера. Головне питання, чи виступить диктатор перед росіянами, а всі інші інформаційні приводи – це лише можливість обґрунтувати, чому його не буде.

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