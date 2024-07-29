Пассажирский поезд Казань – Адлер перевернулся в Волгоградской области. Отмечается, что девять, а по информации отдельных пабликов – восемь, вагонов сошли с рельсов.

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Что произошло

Авария произошла из-за грузовика, который выскочил на железнодорожный переезд возле хутора Котельниково в тот момент, когда двигался там пассажирский поезд. Столкновения избежать не удалось, в результате чего поезд сошел с рельсов.

Сообщается, что в поезде находилось 812 пассажиров. Известно о более чем сотне раненых. Также пишуть о по меньшей мере двоих погибших. Водитель грузовика, который перевозил песок, выжил. Он в тяжелом состоянии. От самого КАМАЗа почти ничего не осталось. Его кабина полностью разрушена.

РосСМИ отмечают, что более 320 человек и 100 единиц техники задействовано в ликвидации последствий аварии на железной дороге под Волгоградом. Также к вылету готовят два вертолета Ми-8.

Кадры с места аварии на железной дороге под Волгоградом / Фото соцсети

Какая ситуация на железной дороге, где столкнулись поезд и грузовик: смотрите видео

К словам, в Карелии прорвало дамбу на Беломорско-Балтийском канале, из-за чего вода затопила поселки, есть жертва.