Сделать это бывший глава Роскомнадзора предлагает при условии, если видеосервис будет нарушать закон. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 Канал.
Интересно Путин может информационно закрыть Россию и заверить россиян в несуществующей победе, – ОП
Чем YouTube не угодил гендиректору "Газпром-медиа"
Западный видеосервис после начала масштабного вторжения России в Украину заблокировал не один российский канал, пропагандировавший ненависть и поддерживавший кровопролитие украинцев. Среди его "жертв" каналы и российских пропагандистов, и власти этой страны.
Так, например, весной 2022 года платформа закрыла доступ к каналу Дума ТВ, освещавшему работу Госдумы. Также YouTube перекрывал доступ к:
- нескольким брифингам официальной представительницы МИД России Марии Захаровой,
- видеороликам с бывшим главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным,
- каналу телеведущего Владимира Соловьева.
Из-за таких блокировок каналов и видео, представители российских властей не раз угрожали в ответ заблокировать сам сервис на территории России. "YouTube подписал себе смертный приговор", – однажды заявила Захарова.
Если платформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства, этот вопрос следует рассмотреть,
– сказал Александр Жаров.
Однако по состоянию на начало 2023 года слова остались только словами. Вероятно, и потому, что западный сервис позволяет сеять зерна своей пропаганды и оправдывать свои действия не только на территории страны-агрессорки, население которой и так зазомбировано.
По данным росСМИ, в Кремле решили не блокировать YouTube после результатов закрытого соцопроса. Однако, учитывая блокировку других популярных интернет-сервисов, понятно, что властям России абсолютно плевать на мнение своего населения.
Rutube vs YouTube
При всех угрозах Жаров понимает, что их собственный "аналогов нетный" видеосервис не сможет тагаться с YouTube. По его словам, при блокировании западного сайта в России:
- некоторые пользователи останутся на платформе через VPN,
- другие не пойдут никуда,
- третьи пойдут на другие платформы, включая Rutube.
Поэтому Rutube не сможет полностью заменить YouTube. Одна из причин, по словам гендиректора "Газпром-медиа", заключается в развитии западного сервиса вместе с Google. Взамен российский сайт с видео только "в начале пути" развития.
У них (YouTube и Google – 24 Канал) рекомендательная нейронная сеть, которая создается уже восемь лет. Ты только подумал, а она уже говорит тебе: да-да, сейчас дам. Мы же в начале пути,
– объяснил он.
Однако интересно отметить, что Rutube создан не вчера и не с начала "неприемлемой" работы западного сервиса. Его создали еще 17 лет назад, в 2006 году. И за это время развиваться ему не мешали.
Также Жаров понимает, что на Rutube не появится столько контента, как на YouTube. Все – из-за невозможности регионального сервиса тягаться с мировым. Да, на американской платформе сидит треть всего интернета.
"Количество национального русскоязычного контента в какой-то момент должно стать на Rutube пропорциональным и, возможно, больше. Но это не произойдет из-за того, что кто-то кого-то закроет или платформа уйдет сама. Это эволюционный процесс", – сказал он, что, учитывая неадекватное поведение России по отношению к своим соседям, звучит довольно угрожающе.