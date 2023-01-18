Сделать это бывший глава Роскомнадзора предлагает при условии, если видеосервис будет нарушать закон. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 Канал.

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Чем YouTube не угодил гендиректору "Газпром-медиа"

Западный видеосервис после начала масштабного вторжения России в Украину заблокировал не один российский канал, пропагандировавший ненависть и поддерживавший кровопролитие украинцев. Среди его "жертв" каналы и российских пропагандистов, и власти этой страны.

Так, например, весной 2022 года платформа закрыла доступ к каналу Дума ТВ, освещавшему работу Госдумы. Также YouTube перекрывал доступ к:

нескольким брифингам официальной представительницы МИД России Марии Захаровой,

видеороликам с бывшим главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным,

каналу телеведущего Владимира Соловьева.

Из-за таких блокировок каналов и видео, представители российских властей не раз угрожали в ответ заблокировать сам сервис на территории России. "YouTube подписал себе смертный приговор", – однажды заявила Захарова.

Если платформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства, этот вопрос следует рассмотреть,

– сказал Александр Жаров.

Однако по состоянию на начало 2023 года слова остались только словами. Вероятно, и потому, что западный сервис позволяет сеять зерна своей пропаганды и оправдывать свои действия не только на территории страны-агрессорки, население которой и так зазомбировано.

По данным росСМИ, в Кремле решили не блокировать YouTube после результатов закрытого соцопроса. Однако, учитывая блокировку других популярных интернет-сервисов, понятно, что властям России абсолютно плевать на мнение своего населения.

Rutube vs YouTube

При всех угрозах Жаров понимает, что их собственный "аналогов нетный" видеосервис не сможет тагаться с YouTube. По его словам, при блокировании западного сайта в России:

некоторые пользователи останутся на платформе через VPN,

другие не пойдут никуда,

третьи пойдут на другие платформы, включая Rutube.

Поэтому Rutube не сможет полностью заменить YouTube. Одна из причин, по словам гендиректора "Газпром-медиа", заключается в развитии западного сервиса вместе с Google. Взамен российский сайт с видео только "в начале пути" развития.

У них (YouTube и Google – 24 Канал) рекомендательная нейронная сеть, которая создается уже восемь лет. Ты только подумал, а она уже говорит тебе: да-да, сейчас дам. Мы же в начале пути,

– объяснил он.

Однако интересно отметить, что Rutube создан не вчера и не с начала "неприемлемой" работы западного сервиса. Его создали еще 17 лет назад, в 2006 году. И за это время развиваться ему не мешали.

Также Жаров понимает, что на Rutube не появится столько контента, как на YouTube. Все – из-за невозможности регионального сервиса тягаться с мировым. Да, на американской платформе сидит треть всего интернета.

"Количество национального русскоязычного контента в какой-то момент должно стать на Rutube пропорциональным и, возможно, больше. Но это не произойдет из-за того, что кто-то кого-то закроет или платформа уйдет сама. Это эволюционный процесс", – сказал он, что, учитывая неадекватное поведение России по отношению к своим соседям, звучит довольно угрожающе.