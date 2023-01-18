Зробити це колишній глава Роскомнагляду пропонує при умові, якщо відеосервіс порушуватиме закон. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 Канал.
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Чим YouTube не догодив гендиректору "Газпром-медіа"
Західний відеосервіс після початку масштабного вторгнення Росії в Україну заблокував не один російський канал, який пропагував ненависть та підтримував кровопролиття українців. Серед його "жертв" канали і російських пропагандистів, і влади цієї країни.
Так, наприклад, навесні 2022 року платформа закрила доступ до каналу Дума ТБ, який висвітлював роботу Держдуми. Також YouTube перекривав доступ до:
- кількох брифінгів офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової,
- відеороликів із колишнім головою "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним,
- каналу телеведучого Володимира Соловйова.
Через такі блокування каналів та відео, представники російської влади не раз погрожували у відповідь заблокувати сам сервіс на території Росії. "YouTube підписав собі смертний вирок", – одного разу заявила Захарова.
Якщо платформа продовжить займатися систематичним та усвідомленим порушенням російського законодавства, це питання варто розглянути,
– сказав Олександр Жаров.
Однак станом на початок 2023 року слова залишилися лише словами. Ймовірно, й через те, що західний сервіс дає можливість сіяти зерна своєї пропаганди та виправдовувати свої дії не лише на території країни-агресорки, населення якої і так зазомбоване.
За даними росЗМІ, у Кремлі вирішили не блокувати YouTube після результатів закритого соцопитування. Однак зважаючи на блокування інших популярних інтернет-сервісів, зрозуміло, що владі Росії абсолютно плювати на думку свого населення.
Rutube vs YouTube
При усіх погрозах Жаров розуміє, що їхній власний "аналогов нєтний" відеосервіс не зможе тягатися з YouTube. За його словами, при блокуванні західного сайту у Росії:
- деякі користувачі залишиться на платформі через VPN,
- інші не підуть нікуди,
- треті підуть на інші платформи, в тому числі на Rutube.
Тож Rutube не зможе повністю замінити YouTube. Одна з причин цього, за словами гендиректора "Газпром-медіа", полягає у розвитку західного сервісу разом з Google. Натомість російський сайт з відео лише "на початку шляху" розвитку.
У них (YouTube та Google – 24 Канал) рекомендаційна нейронна мережа, яка створюється вже вісім років. Ти тільки подумав, а вона вже каже тобі: так-так, зараз дам. Ми ж на початку шляху,
– пояснив він.
Однак цікаво зазначити, що Rutube створений не вчора, і не від початку "неприйнятної" роботи західного сервісу. Його створили ще 17 років тому, у 2006-му. І за цей час розвиватися йому не заваджали.
Також Жаров розуміє, що на Rutube не з'явиться стільки контенту, як на YouTube. Усе – через неможливість регіонального сервісу тягатися зі світовим. Так, на американській платформі сидить третина всього інтернету.
"Кількість національного російськомовного контенту в якийсь момент має стати на Rutube пропорційною і, можливо, більшою. Але це не станеться через те, що хтось когось закриє або платформа піде сама. Це еволюційний процес", – сказав він, що, зважаючи на неадекватну поведінку Росії щодо своїх сусідів, звучить доволі погрозливо.