Зробити це колишній глава Роскомнагляду пропонує при умові, якщо відеосервіс порушуватиме закон. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Чим YouTube не догодив гендиректору "Газпром-медіа"

Західний відеосервіс після початку масштабного вторгнення Росії в Україну заблокував не один російський канал, який пропагував ненависть та підтримував кровопролиття українців. Серед його "жертв" канали і російських пропагандистів, і влади цієї країни.

Так, наприклад, навесні 2022 року платформа закрила доступ до каналу Дума ТБ, який висвітлював роботу Держдуми. Також YouTube перекривав доступ до:

кількох брифінгів офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової,

відеороликів із колишнім головою "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним,

каналу телеведучого Володимира Соловйова.

Через такі блокування каналів та відео, представники російської влади не раз погрожували у відповідь заблокувати сам сервіс на території Росії. "YouTube підписав собі смертний вирок", – одного разу заявила Захарова.

Якщо платформа продовжить займатися систематичним та усвідомленим порушенням російського законодавства, це питання варто розглянути,

– сказав Олександр Жаров.

Однак станом на початок 2023 року слова залишилися лише словами. Ймовірно, й через те, що західний сервіс дає можливість сіяти зерна своєї пропаганди та виправдовувати свої дії не лише на території країни-агресорки, населення якої і так зазомбоване.

За даними росЗМІ, у Кремлі вирішили не блокувати YouTube після результатів закритого соцопитування. Однак зважаючи на блокування інших популярних інтернет-сервісів, зрозуміло, що владі Росії абсолютно плювати на думку свого населення.

Rutube vs YouTube

При усіх погрозах Жаров розуміє, що їхній власний "аналогов нєтний" відеосервіс не зможе тягатися з YouTube. За його словами, при блокуванні західного сайту у Росії:

деякі користувачі залишиться на платформі через VPN,

інші не підуть нікуди,

треті підуть на інші платформи, в тому числі на Rutube.

Тож Rutube не зможе повністю замінити YouTube. Одна з причин цього, за словами гендиректора "Газпром-медіа", полягає у розвитку західного сервісу разом з Google. Натомість російський сайт з відео лише "на початку шляху" розвитку.

У них (YouTube та Google – 24 Канал) рекомендаційна нейронна мережа, яка створюється вже вісім років. Ти тільки подумав, а вона вже каже тобі: так-так, зараз дам. Ми ж на початку шляху,

– пояснив він.

Однак цікаво зазначити, що Rutube створений не вчора, і не від початку "неприйнятної" роботи західного сервісу. Його створили ще 17 років тому, у 2006-му. І за цей час розвиватися йому не заваджали.

Також Жаров розуміє, що на Rutube не з'явиться стільки контенту, як на YouTube. Усе – через неможливість регіонального сервісу тягатися зі світовим. Так, на американській платформі сидить третина всього інтернету.

"Кількість національного російськомовного контенту в якийсь момент має стати на Rutube пропорційною і, можливо, більшою. Але це не станеться через те, що хтось когось закриє або платформа піде сама. Це еволюційний процес", – сказав він, що, зважаючи на неадекватну поведінку Росії щодо своїх сусідів, звучить доволі погрозливо.