Адже цей статус робить неекологічною та невигідною співпрацю з нею не лише цілих держав, а й приватних компаній, що лише погіршує її, зокрема, економічне становище. Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Як Путін міг би вчинити
Відкат назад у Середньовіччя Путін міг би зупинити двома шляхами. Перший, якби б визнав свою поразку та неправоту.
Мені видається, що Путіну було б бажано вийти і сказати, що він дуже ефективно проводить демілітаризацію Російської Федерації, дуже ефективно позбавляється ілюзій, що можна прийти й вкрасти чиюсь територію і не нести за це відповідальності,
– сказав Михайло Подоляк.
Також диктатору бажано б було змусити людей, які причетні до окупації українських територій, відповідати по спеціальній процедурі на спецтрибуналі. А також попросити вибачення в України та сплатити репарації.
"Це було б дуже бажано для нього з точки зору фізичного здоров'я. Він таким чином міг би там ще певний час керувати Російською Федерацією", – поділився думками радник керівника ОП.
Також, на думку Михайла Подоляка, диктатор може й піти іншим шляхом, шляхом такої собі КНДР 2.0. Він міг би повністю відключити Росію від інформаційних спроможностей світу, виключити всі соціальні мережі та сказати, що: "Ми виграли цю війну, ми стоїмо сьогодні на кордонах 1991 року своїми військами і не дозволимо НАТО більше ніколи до вас дійти". І таким чином Путін міг би контролювати процеси у Росії ще певний час.
Що Путін робитиме насправді
Однак натомість Путін продовжуватиме просувати риторику переговорного процесу та наголошуватиме, що Росія, на відміну від України, буцімто хоче домовлятися. І при цьому російському лідерові не мулятиме, що його війська за його ж наказом прийшли в іншу державу, щоб вбивати, окуповувати та руйнувати.
Це дійсно вони будуть робити, це єдине, що їм залишилось. Тому що вони в стані афекту і для них принципово сьогодні зафіксувати якусь лінію розмежування чи тимчасове перемир'я, і таким чином відійти від обовязкової юридичної відповідальності за війну як війну,
– сказав Михайло Подоляк.
Росія прагне переговорів з Україною: коротко
- Російський диктатор Владімір Путін 25 грудня в ефірі пропагандистських каналів знову звинуватив Київ у неготовності сідати за стіл переговорів, хоча Москва буцімто готова до них. При цьому він заявив, що Росія сьогодні діє у правильному напрямку і захищає свої національні інтереси.
- У той же день в Офісі Президента України різко відреагували на цю цинічну заяву. Так, радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що Росія не хоче перемовин, а лише намагається уникнути відповідальності.
- На думку військового експерта Олександра Мусієнко, чергова заява російського диктатора не що інше, ніж продовження старого та невдалого сценарію Кремля. Країні-агресорці насправді хочеться зупинити війну, однак лише на певний час, щоб зібрати більші ресурси та підготуватися до майбутніх наступальних дій.