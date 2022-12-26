Адже цей статус робить неекологічною та невигідною співпрацю з нею не лише цілих держав, а й приватних компаній, що лише погіршує її, зокрема, економічне становище. Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Як Путін міг би вчинити

Відкат назад у Середньовіччя Путін міг би зупинити двома шляхами. Перший, якби б визнав свою поразку та неправоту.

Мені видається, що Путіну було б бажано вийти і сказати, що він дуже ефективно проводить демілітаризацію Російської Федерації, дуже ефективно позбавляється ілюзій, що можна прийти й вкрасти чиюсь територію і не нести за це відповідальності,

– сказав Михайло Подоляк.

Також диктатору бажано б було змусити людей, які причетні до окупації українських територій, відповідати по спеціальній процедурі на спецтрибуналі. А також попросити вибачення в України та сплатити репарації.

"Це було б дуже бажано для нього з точки зору фізичного здоров'я. Він таким чином міг би там ще певний час керувати Російською Федерацією", – поділився думками радник керівника ОП.

Також, на думку Михайла Подоляка, диктатор може й піти іншим шляхом, шляхом такої собі КНДР 2.0. Він міг би повністю відключити Росію від інформаційних спроможностей світу, виключити всі соціальні мережі та сказати, що: "Ми виграли цю війну, ми стоїмо сьогодні на кордонах 1991 року своїми військами і не дозволимо НАТО більше ніколи до вас дійти". І таким чином Путін міг би контролювати процеси у Росії ще певний час.

Що Путін робитиме насправді

Однак натомість Путін продовжуватиме просувати риторику переговорного процесу та наголошуватиме, що Росія, на відміну від України, буцімто хоче домовлятися. І при цьому російському лідерові не мулятиме, що його війська за його ж наказом прийшли в іншу державу, щоб вбивати, окуповувати та руйнувати.

Це дійсно вони будуть робити, це єдине, що їм залишилось. Тому що вони в стані афекту і для них принципово сьогодні зафіксувати якусь лінію розмежування чи тимчасове перемир'я, і таким чином відійти від обовязкової юридичної відповідальності за війну як війну,

– сказав Михайло Подоляк.

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