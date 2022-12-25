Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, нова заява Путіна про готовність Росії до перемовин – це продовження старого сценарію Кремля.

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Як зазначив Мусієнко, країна-агресорка вклала дуже багато сил та засобів у те, аби довести світові, що нібито готова до перемир'я. Для цього в іноземній пресі публікують відповідні статті, також над цим працює російська агентура у різних країнах.

Кремль продовжує реалізовувати цей сценарій. Він невдалий, але зупинити його вже не можуть,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що Путін також продовжує говорити про переговори з Україною, оскільки теж є учасником сценарію, який сам же й санкціонував.

Справжня мета заяв російського диктатора

Говорячи про готовність до перемовин з Україною, російський диктатор справді хоче зупинити війну. Але є один нюанс – лише на певний час.

Росія зараз дуже хотіла б, аби бойові дії призупинилися на певний період, аби зібрати більші ресурси та підготуватися до майбутніх наступальних дій. Саме це потрібно Кремлю,

– сказав Мусієнко.

Керівник Центру військово-правових досліджень додав, що лише через необхідність паузи у війні росіяни продовжують наполягати на переговорах.

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Путіну вже ніхто не вірить

Однак, як зазначив Мусієнко, заявам Владіміра Путіна вже ніхто не вірить. Західні високопосадовці розуміють, що насправді Росія не готова завершувати війну. Зокрема, про це заявляли:

президент США Джо Байден;

генсек НАТО Єнс Столтенберг;

канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Багато західних високопосадовців говорять про те, що не бачать ознак готовності Москви припинити війну в Україні. Усі вони прекрасно розуміють справжні наміри Росії", – зауважив військовий експерт.

За яких умов можливі переговори з Росією

Водночас, за словами Мусієнка, на Заході звучать тези про те, що за певних умов перемовини між Росією та Україною можливі. Однак для цього потрібно, аби Росія мала конструктивну позицію.

Зокрема, про це говорили у США. Конструктивна позиція – це щонайменше виведення російських військ з території України. Це збігається з українською точкою зору,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що скільки б Росія не старалася, у неї не виходить приховати свої реальні наміри.

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