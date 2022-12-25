Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, новое заявление Путина о готовности России к переговорам – это продолжение старого сценария Кремля.
Обратите внимание 1,5-миллионная армия и новый план: что задумали Путин и Шойгу
Как отметил Мусиенко, страна-агрессор вложила очень много сил и средств в то, чтобы доказать миру, что якобы готова к перемирию. Для этого в иностранной прессе публикуют соответствующие статьи, также над этим работает российская агентура в разных странах.
Кремль продолжает реализовывать этот сценарий. Он неудачен, но остановить его уже не могут,
– сказал военный эксперт.
Он добавил, что Путин также продолжает говорить о переговорах с Украиной, поскольку тоже является участником сценария, который сам и санкционировал.
Истинная цель заявлений российского диктатора
Говоря о готовности к переговорам с Украиной, российский диктатор действительно хочет остановить войну. Но есть один нюанс – только на время.
Россия сейчас очень бы хотела, чтобы боевые действия приостановились на определенный период, чтобы собрать большие ресурсы и подготовиться к предстоящим наступательным действиям. Именно это нужно Кремлю,
– сказал Мусиенко.
Руководитель Центра военно-правовых исследований добавил, что только из-за необходимости паузы в войне россияне продолжают настаивать на переговорах.
Александр Мусиенко рассказал, зачем Кремлю переговоры с Украиной: смотрите видео
Путину уже никто не верит
Однако, как отметил Мусиенко, заявлениям Владимира Путина уже никто не верит. Западные чиновники понимают, что на самом деле Россия не готова завершать войну. В частности, об этом заявляли:
- президент США Джо Байден;
- генсек НАТО Йенс Столтенберг;
- канцлер Германии Олаф Шольц.
"Многие западные чиновники говорят о том, что не видят признаков готовности Москвы прекратить войну в Украине. Все они прекрасно понимают подлинные намерения России", – отметил военный эксперт.
При каких условиях возможны переговоры с Россией
В то же время, по словам Мусиенко, на Западе звучат тезисы о том, что при определенных условиях переговоры между Россией и Украиной возможны. Однако для этого нужно, чтобы у России была конструктивная позиция.
В частности, об этом говорили в США. Конструктивная позиция – это минимум вывод российских войск с территории Украины. Это совпадает с украинской точкой зрения,
– сказал военный эксперт.
Он добавил, что сколько бы Россия ни старалась, у нее не получается скрыть свои реальные намерения.
Возможны ли переговоры между Россией и Украиной: главное
- Российский диктатор Владимир Путин 25 декабря в эфире пропагандистских каналов традиционно обвинил Киев в неготовности садиться за стол переговоров.
- В Офисе Президента Украины резко отреагировали на циничное заявление Путина. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия не хочет переговоров, а только пытается уйти от ответственности.
- Свою позицию по мирным переговорам между Украиной и Россией в очередной раз высказала Турция. Министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью журналистам отметил, что Стамбул заинтересован в том, чтобы наступил мир. По словам высокопоставленного чиновника, по крайней мере, стоит говорить о гуманитарном прекращении огня.