Почувствовали угрозу, – обозреватель раскрыл, почему растет напряжение в Кремле и российском обществе
- В российском обществе растет напряженность из-за блокировки Telegram и выступлений против Кремля.
- Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев отметил, что поведение российских властей напоминает иранскую, которая тоже пытается защититься от угроз своему существованию.
В российском обществе в последние недели растет напряженность. Она связана с блокировкой в России Telegram, а также выступлением против Кремля российского z-блогера Илья Ремесло, которого спрятали в психиатрическую больницу. Все это может свидетельствовать об определенных процессах происходящих в верхушке российской власти.
Об этом 24 Каналу рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, отметив, что за четыре года с начала полномасштабного вторжения похожая ситуация сложилась только во время неудачного мятежа Евгения Пригожина в 2023 году. Он предположил, что может быть причиной этого напряжения.
Какое давление может осуществляться на российскую власть?
Ширяев отметил, что сегодня поведение российской власти напоминает действия иранской.
Они просто стреляют по всем, чтобы защитить себя от какой-то угрозы именно своей безопасности, своему существованию, которую они почувствовали,
– объяснил он.
В то же время до конца не понятно, что реально происходит сейчас внутри кремлевской верхушки.
"Возможно, в верхушке раскол, а может начались реальные действия внешних сил по условному свержению Владимира Путина. Потому что слишком активно защищается российская власть, Федеральная служба охраны от каких-то угроз", – подчеркнул экономический обозреватель.
К слову. Российский блогер Илья Ремесло, ранее был сторонником Путина, выступил с его критикой. Блогер объяснил, почему он перестал поддерживать главу Кремля. В частности, из-за полномасштабного вторжения в Украину, которое "унесло 1 – 2 миллиона жизней" и продолжается "исключительно из-за комплексов Путина". Также Ремесло считает, что Путин слишком долго остается у власти и "не уважает" своих избирателей. По мнению блогера, глава Кремля должен уйти в отставку и предстать перед судом как "военный преступник и вор".
Относительно заявления блогера Ильи Ремесло, то это, по его мнению, есть в чистом виде провокация, что очевидно была одобрена и инициирована сверху. И это также сигнализирует об определенном напряжении, опасности, которую политтехнологи пытаются нивелировать с помощью нестандартных решений.
Владимир Соловьев также вдруг начал ругать российскую экономику, и все это на фоне нехватки денег, сокращения бюджета. На фронте также все замерло, продолжается отступление россиян на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Система власти, экономики находятся в очень уязвимом состоянии, именно сейчас они затрещали по швам,
– отметил Вячеслав Ширяев.
Он предположил существование определенного внешнего влияния, которому Кремль пытается противостоять.
Что происходит с главой Кремля?
Последние недели Владимир Путин избегает появления на публике и даже отменил торжества к годовщине оккупации Крыма. По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, отсутствие Путина связано с не столько с событиями в Иране, сколько с каким-то внутренними угрозами, предположительно от его окружения.
Политтехнолог считает, что это началось с похищения США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а позже с ликвидацией иранского верховного лидера Али Хаменеи.
Также военный эксперт Роман Свитан напомнил, что Путин ранее уже исчезал из информационного пространства перед тем, как свергли Башара аль-Асада, арестовали Мадуро и устранили лидера Ирана. Если сейчас Путин "спрятался в бункер", заметил Свитан, то "кто-то уже на подходе".