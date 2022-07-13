Фестиваль прошел в селе Крылово в Пермском крае. Участники этого мероприятия соревнуются в метании сухих фекальных коровьих "лепешек" на дальность.

К теме В России мэр не смог произнести "денацификация" и хотел вручить журналисту повестку: курьезное видео

На видео видно, как россияне голыми руками берут сухие коровьи экскременты и метают их как можно дальше.

"Я не брезгую, мне это родное": победительница конкурса о коровьих экскрементах

Победительницей стала женщина Ольга – она забросила фекальную коровью "лепешку" на целых 64 метра.

Я не брезгую, мне это все почти родное. Ничего такого я не вижу в этом. Пахнет удивительно,

– сказала она.

Другие участники мероприятия также уверяют, что засохшие коровьи экскременты не воняют и не оставляют следов на одежде, потому что "это сухая трава, по сути".

россияне метают сухой коровий навоз: смотрите видео

Этот фестиваль проходит в россии более 10 лет

Отметим, что "Веселый коровяк" проходит с 2009 года. Последние два года фестиваль не проводили из-за пандемии, но теперь вернули.

О том, что фестиваль прошел, радостно трубят крупнейшие пропагандистские российские СМИ. А казалось, что ничто не может переплюнуть конкурс на скоростное копание могил, который проводят в разных регионах россии и знаменитое поедание блинов с лопаты.

В мае в россии прошел очередной конкурс для могильщиков

В новосибирске 14 мая состоялся чемпионат по скоростному копанию могил. Команды из разных городов должны были на скорость вырыть яму, в которую должны были вместить настоящий гроб. Место конкурса символичное и практичное – территория близ Новосибирского крематория.

В целом, такие конкурсы для россии не являются чем-то странным – их ежегодно проводят в разных регионах страны.

К теме – саранча атаковала российский город, откуда бомбят Украину: смотрите видео