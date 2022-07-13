Фестиваль відбувся у селі Крилове у Пермському краї. Учасники цього заходу змагаються у метанні сухих фекальних коров'ячих "коржиків" на дальність.

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На відео видно, як росіяни голими руками беруть сухі коров'ячі екскременти та метають їх якомога далі.

"Я не гидую, мені це рідне": переможниця конкурсу про коров'ячі екскременти

Переможницею стала жінка Ольга – вона закинула фекальний коров'ячий "коржик" на цілих 64 метри.

Я не гидую, мені це все майже рідне. Нічого такого я не бачу в цьому. Пахне дивовижно

– сказала вона.

Інші учасники заходу також запевняють, що засохлі коров'ячі екскременти не смердять і не залишають слідів на одязі, бо "це суха трава, по суті".

росіяни метають сухий коров'ячий гній: дивіться відео

Цей фестиваль проходить у Росії понад 10 років

Зауважимо, що "Веселий коров'як" проходить з 2009 року. Останні два роки фестиваль не проводили через пандемію, але тепер повернули.

Про те, що фестиваль відбувся, радісно трублять найбільші пропагандистські російські ЗМІ. А здавалося, що ніщо не може переплюнути конкурс на швидкісне копання могил, який проводять у різних регіонах росії й славнозвісне поїдання млинців з лопати.

У травні в росії відбувся черговий конкурс для могильників

У новосибірську 14 травня відбувся чемпіонат зі швидкісного копання могил. Команди з різних міст мали на швидкість вирити яму, у яку мали вмістити справжню труну. Місце конкурсу символічне і практичне – територія поблизу Новосибірського крематорію.

Загалом такі конкурси для росії не дивина – їх щорічно проводять у різних регіонах країни.

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