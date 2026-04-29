Их сразу две, – политолог назвал реальные угрозы путинскому режиму

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов публично предостерегает российское общество от повторения революционных событий 1917 года, приведших коммунистов к власти. Несмотря на всю анекдотичность ситуации, заявления не так уж безосновательны.

Политолог Петр Олещук объяснил 24 Канала, что реальная угроза для режима Путина– не либерализация, а национально-сепаратистские движения из-за имущественного неравенства.

Почему даже коммунисты видят угрозу социального взрыва?

По словам политолога, на первый взгляд, может показаться смешно, что коммунисты пугают социум коммунистической революцией, образца столетней давности.

Но на самом деле Зюганов не так далек от реальности. Эта тема недостаточно обсуждается – в том числе и у нас. В Украине почему-то ожидают перемен в России из-за либерализации, но либерализация никогда не была русским путем,

– отметил эксперт.

Есть две реальные угрозы для российского режима. Первая– национально-сепаратистские движения: Россия остается многонациональным государством, и это внутреннее напряжение, которая никуда не исчезла. Второй– социальный взрыв: по уровню имущественного неравенства Россия является одним из самых ярких примеров социальной несправедливости в современном мире, и это может в определенный момент разразиться неконтролируемым бунтом.

"Поэтому Зюганов говорит не такие уж бессмысленные вещи– он говорит о том, что действительно может произойти. И это может стать одной из самых больших угроз для нынешнего российского режима", – сказал Олещук.

Обратите внимание! Военный ВСУ Кирилл Сазанов отметил, что в России усиливается критика власти, в частности со стороны военкоров, что может свидетельствовать об определенных сдвигах в социальных настроениях. По его мнению, все чаще упреки в адрес Путина связаны с ощущением, что его пребывание у власти может близиться к завершению.

Что еще известно о политической ситуации в России?

По мнению политолога Загороднего, в российском обществе из-за проблем, связанные с войной, значительно возрос уровень напряжения, что в конце концов может перерасти в существенные внутренние беспорядки.

Путин до последнего будет избегать комментариев, ведь это станет очевидным признанием поражения. Ибо вертикальная система правления переводит на него все поражения русской армии на фронте., а также то, как плохо работает российская ПВО.

Российские блоггеры все чаще критикуют власть за ложные решения, и их высказывания резонируют с общественными настроениями.