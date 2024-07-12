Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что по авиационной классификации, если во время полета погиб хоть один человек, то такое событие называется катастрофой. На воздушном судне погибло 3 человека.

Смотрите также "Аналоговнет" разбился в Подмосковье: что известно о самолете Sukhoi Superjet 100

Причины падения пассажирского самолета

По словам Романа Свитана, присутствующие на самолете пытались совершить посадку. Они кружили в воздухе несколько часов, однако им этого не удалось.

Вероятно, эта катастрофа связана с отказом авиационной техники. У россиян часто возникают проблемы с двигателями,

– сказал он.

Военный эксперт отметил, что после введения санкций на обслуживание и поставку нужных элементов для самолетов, страна-агрессор испытывает дефицит качественного оборудования. Импортозамены в России не произошло, поэтому она по скрытым схемам пытается достать необходимые детали для авиационной промышленности.

Иногда россиянам попадается оборудование, которое не выдерживает условий полета, что приводит к катастрофам. Видимо, сегодня это и является причиной этих событий (падение пассажирского самолета – 24 Канал),

– высказался летчик-инструктор.