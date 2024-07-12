Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что по авиационной классификации, если во время полета погиб хоть один человек, то такое событие называется катастрофой. На воздушном судне погибло 3 человека.
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Причины падения пассажирского самолета
По словам Романа Свитана, присутствующие на самолете пытались совершить посадку. Они кружили в воздухе несколько часов, однако им этого не удалось.
Вероятно, эта катастрофа связана с отказом авиационной техники. У россиян часто возникают проблемы с двигателями,
– сказал он.
Военный эксперт отметил, что после введения санкций на обслуживание и поставку нужных элементов для самолетов, страна-агрессор испытывает дефицит качественного оборудования. Импортозамены в России не произошло, поэтому она по скрытым схемам пытается достать необходимые детали для авиационной промышленности.
Иногда россиянам попадается оборудование, которое не выдерживает условий полета, что приводит к катастрофам. Видимо, сегодня это и является причиной этих событий (падение пассажирского самолета – 24 Канал),
– высказался летчик-инструктор.