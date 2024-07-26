Одной из функций вертолетов такого типа является сбивание дронов. В минобороны России причиной падения назвал неисправность, однако в то время в области сообщали об атаке беспилотниками. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что, вероятно, один из БпЛА во время его перехвата мог повредить двигатель Ми-28, что и привело к аварии.

К теме Ненадежный вертолет: какие дефекты у российского Ми-28

Причина падения Ми-28

Роман Свитан отметил, что, во время повреждения, вертолет, в отличие от самолета, не может продолжать пребывание в воздухе, чтобы осуществить безопасную посадку.

Там, где остановился двигатель или возникла какая-то неисправность в управлении – вертолет моментально падает. У пилотов нет возможности покинуть такую машину, поэтому остаться в живых почти нереально, –

подчеркнул он.

Полковник ВСУ в запасе предположил, что пилоты Ми-28 преследовали украинские беспилотники, что привело сначала к аварии, а впоследствии и к авиакатастрофе.