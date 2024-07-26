Однією із функцій вертольотів такого типу є збивання дронів. У міноборони Росії причиною падіння назвав несправність, проте в той час в області повідомляли про атаку безпілотниками. Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що, ймовірно, один із БпЛА під час його перехоплення міг пошкодити двигун Мі-28, що й спричинило аварію.

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Причина падіння Мі-28

Роман Світан зазначив, що, під час пошкодження, гелікоптер, на відміну від літака, не може продовжувати перебування у повітрі, щоб здійснити безпечну посадку.

Там, де зупинився двигун чи виникла якась несправність в управлінні – вертоліт моментально падає. У пілотів немає можливості покинути таку машину, тому залишитись у живих майже нереально, –

підкреслив він.

Полковник ЗСУ в запасі припустив, що пілоти Мі-28 переслідували українські безпілотники, що призвело спочатку до аварії, а згодом і до авіакатастрофи.