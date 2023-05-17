Ученые из Сибирского отделения Российской академии заявили, что их коллег, разрабатывавших технологии в гиперзвуковой ракете "Кинжал", обвиняют в госизмене. Об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Подозреваемых заключили под стражу. За решеткой оказались Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев. Первых двоих задержали еще прошлым летом.

Ученые обвиняются в том, что выступали на конференциях за рубежом и публиковали статьи в иностранных журналах об успехах России в разработке гиперзвукового оружия.

Реакция Кремля

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "это очень серьезное обвинение". По его словам, Кремль не может дать реакции.

Мы действительно видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьезное обвинение,

– сказал спикер.

Далее Песков заговорил о презумпции невиновности. Во время следственных действий не могут говорить о каких-либо позициях.

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